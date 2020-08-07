Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur'dan çarpıcı iddia: Türkiye'nin Mısır'a karşı zayıf noktası...

Mısır'ın ilk ve tek seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yakın olarak tanınan Sabır Meşhur'dan darbeci Sisi'nin Türkiye karşıtı hamlelerine ilişkin çarpıcı yorumlar geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından Sabır Meşhur, Türk ordusunun Mısır'a karşı güçlü ve zayıf noktalarını açıkladı.

Sisi 'Ben ABD ve İsrail'in emrindeyim' diyor

Sabır Meşhur, Türkiye'nin İslamın ve Muhamed'in ordusuna sahip olduğunu belirterek "Bugün Mısır'ı Sisi idare ediyor. Muhammed Mursi ile aralarından çok farklı bir yönetim var. Bana gelip hangi otobüs iyi demeyin? Mercedes'in sürücüsü kim? Fiat'ın kim? Eğer gözü dönmüş, sarhoş birini gelip Mercedes'e şoför yaparsak kaza yapar ve asla hedefine ulaşamaz. Ancak görüşü güçlü birini Fiat'ın sürücüsü yaparsak onu çok güzel yönetecek ve hedefine ulaşacaktır. Yani esasında bu karşılaştırmayı yapmak net cahilliktir. Bundan dolayıdır ki Mısır ile Türkiye arasında, tank ve silah üzerinden karşılaştırma yapmak aptallıktır. Yani idareci kim, otobüsün şoförü kim? Bunu sorgulamamız lazım. Burada Erdoğan'ın liderliği çok önemlidir. Ayrıca Türkiye'nin askeri sanayisi iyi noktadadır. Türkiye kendi çıkarları için silah üretmeye çalışıyor ve kendi bilim insanları da var. Mısır'da bilim insanları var ancak hepsi hapiste bulunuyor. Bildiğiniz üzere Mısır'da askeri sanayi de yasak durumda. Türkiye Ordusunu ileri iten bir güç var. O da İslami ruhtur. AK Parti'nin gelmesiyle birlikte ordu içindeki İslami ruh biraz daha güçlendi. Yani Türk Ordusu kendisini İslamın ordusu olarak tanımlıyor. Peki Sisi'nin ordusu kimin ordusu? İslamın ve Muhammed'in ordusu kesinlikle değil. Sisi net bir şekilde 'Ben ABD ve İsrail'in emrindeyim' diyor. Türkiye'nin bir başka pozitif tarafı da istihbaratının ve idari ekonomik altyapısının güçlü olmasıdır. Mısır'daki idari altyapı ise ordu nedeniyle çökmüş durumda" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin zayıf noktaları...

Türkiye'nin bazı zayıf noktaları bulunduğunu belirten Meşhur, "Türkiye'nin dezavantajı ise ülkede bulunan Mısırlılardan yararlanmak için gayret etmemesidir. Burada kusur maalesef Mısırlılarda değil. Türk hükümetinin Mısırlılara nasıl baktığını bir Mısırlı olarak ben mesela bilmiyorum. Eğer Türkiye, bunu yapmış olsaydı Sisi'yi Erdoğan'ın huzuruna getirtip ayakkabılarını öptürebilirdi. İkinci dezavantaj ise Türkiye'nin Arap dünyasına yönelik bir kanalının olmamasıdır. Türk aktivistleri buradan farklı tutuyorum. Ayrıca var olan bir kanalın izleyicisi yok. Araplar bunu izlemiyorlar. Türkiye'nin bir diğer zayıf noktası ise İslami gücüdür. Mesela Sisi'nin Ezher adında bir kurumu var. Suudilerin Dünya İslam Birliği adında kurumu var. Katar'da da var. Türkiye'nin de böyle bir uzantısı olmalı, tüm Müslüman alemini etkileyecek bir kuruma ihtiyacı var. Türkiye, bu noktaları güçleştirirse Sisi'ye karşı çok kolay bir zafer elde edebilir" dedi.

"İran aptallık yapıyor"

İran'ın Suriye'de yanlış işler yaptığı söyleyen Meşhur, "Ben İranlı yöneticileri çok aptalca görüyorum. Sizler yerinize savaşsın diye Sisi'yi getiriyorsunuz. Peki ne olacak? ABD, sizi Suriye'den kovacak. Yani Rusya kalacak ve onların altında İran yerine Sisi milisleri olacak" dedi.