Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur Türklere seslendi! Akıllı olun ve şu hakikati anlayın... O kişi Erdoğan'dır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında çarpıcı analizlerde bulunan Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur Türklere seslendi.

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Türklere seslenerek dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Meşhur, "Akıllı olun ve şu hakikati anlayın. Erdoğan'dan sonra Türkiye’de seçim olmayacak. Halkın seçtiği ilk yönetici Erdoğan'dır." İfadelerini kullandı.

Sabır Meşhur sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: Şu hakikati anlayın AK Parti’den sonra seçim olmayacak, çünkü 1909’dan beri, Sultan Abdülhamid’İn düşürülmesinden beri Türk halkının kendi başkanının seçilmesine asla izin verilmedi. Türk halkının seçtiği ilk lider Erdoğan’dır bunu böyle bilin. Tam 100 yıl boyunca derin devlet Türk milletine seçme izni vermedi. Başkanı meclis seçiyordu öyle değil mi? Parti başkanları yabancı ülke temsilcileriyle bir araya geliyor, gizli pazarlıklarla milletin bilmediği birini başkan yapıyorlar. Türk milletinin sandığa gidip bu kişi başkan olsun demesi Erdoğan zamanında oldu.