Mısırlı gazeteci Moataz Matar'ın canlı yayında Gazze tepkisi! Tüm dünyayı sarsacak... Allah'a nasıl cevap verecekler?

Dünyayı sallayan Mısırlı gazeteci: Moataz Matar'dan tepki!

Mısır gündemini sarsan Mısırlı gazeteci Moataz Matar'ın izlenme oranları ülkesinde rekor kırarken bu kez son yaptığı sözlerle dünya gündemine bomba gibi düştü! Gazze'de binlerce sivil soykırıma maruz kalırken, kendi bakış açısıyla Gazze tepkisini şöyle anlattı.

Hamile bacılarımıza tecavüz edilirken Ezher-i Şerif'in şeyhi, Gazze konusunda 'kimse bir şey yapmadığı için elimizden sadece dua etmek geliyor' diye açıklama yapıyor.

''Onların ağızlarından çıkan söz ne de büyüktür!'' (kehf-5) Aynı anda Kabe'de yüzbinlerce kişi umre yapmaktaydı. Üstelik Mescid-i Haramın'ın iç bölgesi, bu kadar kalabalığı alamadığı için sokaklar ve caddeler hep umrecilerle doluydu, dinlerini yanlış anlayan yüz binler... Umre için harcadıkları paraları, yeryüzünde cihadı ayakta tutan tek bölge olan Gazze için harcayacaklarına gidip umre için harcıyorlar!

Can ve mal ile cihad etmenin, imanın en üst mertebesi olduğunu anlayamayan düşük insanlar... Müslümanların Kabe'sinde namaz kılan ve ittikafa giren 1 milyondan fazla kişi vardı.

Hiç anlamıyorum. Südeys, Duseri ve diğer bütün imamlar, Ramazan ayında Müslümanların ortasında;

Tevbe, Enfal, Ahzab ve Muhammed sürelerini nasıl okuyabiliyorlar? Nasıl okuyabiliyorlar hiç anlamıyorum!

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''Onlarla savaşın ki Allah onları sizin elinizle cezalandırsın, onları rezil rüsva etsin, sizi onlara karşı başarılı kılsın, iman edenlerin yüreklerine su serpsin, kalplerindeki ökeyi yatıştırsın'' (tevbe, 14)

Allah, ''Yoksa onlardan korkuyor musunuz?'' buyururken onlar Allah'a nasıl cevap verecekler?

''Yoksa onlardan Korkuyor musunuz? Oysa asıl korkmanız gereken Allah'tır, eğer yürekten iman ediyorsanız!''

(Tevbe, 13)

Südeys ve yanındakiler, ''Kolay da olsa zor da olsa sefere çıkın...''( tevbe 41) Ayetini nasıl okuyabiliyorlar?

Şu ayeti okurken ne hissettiklerini de çok merak ediyorum: ''Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler!

''Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez'' (tevbe, 19) Sessiz kalan tüm Müslümanlar, Küçük büyük demeden hepsi bu soykırıma ortaktır. İnsan, biri onu arkadan vurup yarı yolda bırakırsa perişan olur. Peki, bütün bir ümmet onu yarı yolda bırakırsa acaba hali nice olur? Tek galip olacak olan Allah'tır!