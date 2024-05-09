  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li belediyeler liyakatsız akraba atamalarıyla aile şirketine döndü: Özel, başkanların liyakatsız atamalarına sessiz... CHP’li belediyeler kontrolden çıktı

ANKA SİHA'lar Güney Çin Denizi'ne hazırlanıyor! Her şeyi görmek ve duymak istiyoruz!

MSB kaynakları açıkladı... F-16 savaş uçağında son durum

Aracına bunu taktırmayan yandı! Son tarih yaklaşıyor

Türkiye aleyhine kara propaganda yapanlar yandı Yeni tip casusluk belli oldu! Nevşin Mengü sararıp soldu

Erdoğan'ın masasına geliyor: Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme!

Dün İstanbul, bugün Antalya! Corendon'a ait uçağın inişte ön tekeri patladı! Faciadan dönüldü!

Homoluğu özendiriyorlar: Antalya’da skandal yarışma

CHP’l isim köprüyü geçince itiraf etti! Fatih Erbakan bak Barış Yarkadaş ne diyor

Fıkra bu kadar! Hamas'a 'terörist' diyen Ekrem İsrail'i eleştirdi
Dünya Mısırlı gazeteci Moataz Matar'ın canlı yayında Gazze tepkisi! Tüm dünyayı sarsacak... Allah'a nasıl cevap verecekler?
Dünya

Mısırlı gazeteci Moataz Matar'ın canlı yayında Gazze tepkisi! Tüm dünyayı sarsacak... Allah'a nasıl cevap verecekler?

Yeniakit Publisher
2024-05-09 16:45:00 - 2024-05-09 16:49:24
Mısırlı gazeteci Moataz Matar'ın canlı yayında Gazze tepkisi! Tüm dünyayı sarsacak... Allah'a nasıl cevap verecekler?

Canlı yayında konuşan Mısırlı gazeteci Moataz Matar tüm Müslümanlara seslendi ve Gazze eleştirisi yaptı! Mısır gündemini sarsan Mısırlı gazeteci Matar'ın yorumları dünyayı sallarken bazı kesimleri ise çıldırttı. Moataz Matar; İsrail-Gazze çatışmasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Dünyayı sallayan Mısırlı gazeteci: Moataz Matar'dan tepki!

Mısır gündemini sarsan Mısırlı gazeteci Moataz Matar'ın izlenme oranları ülkesinde rekor kırarken bu kez son yaptığı sözlerle dünya gündemine bomba gibi düştü! Gazze'de binlerce sivil soykırıma maruz kalırken, kendi bakış açısıyla Gazze tepkisini şöyle anlattı.

Hamile bacılarımıza tecavüz edilirken Ezher-i Şerif'in şeyhi, Gazze konusunda 'kimse bir şey yapmadığı için elimizden sadece dua etmek geliyor' diye açıklama yapıyor.
''Onların ağızlarından çıkan söz ne de büyüktür!'' (kehf-5) Aynı anda Kabe'de yüzbinlerce kişi umre yapmaktaydı. Üstelik Mescid-i Haramın'ın iç bölgesi, bu kadar kalabalığı alamadığı için sokaklar ve caddeler hep umrecilerle doluydu, dinlerini yanlış anlayan yüz binler... Umre için harcadıkları paraları, yeryüzünde cihadı ayakta tutan tek bölge olan Gazze için harcayacaklarına gidip umre için harcıyorlar!

Can ve mal ile cihad etmenin, imanın en üst mertebesi olduğunu anlayamayan düşük insanlar... Müslümanların Kabe'sinde namaz kılan ve ittikafa giren 1 milyondan fazla kişi vardı.
Hiç anlamıyorum. Südeys, Duseri ve diğer bütün imamlar, Ramazan ayında Müslümanların ortasında;

Tevbe, Enfal, Ahzab ve Muhammed sürelerini nasıl okuyabiliyorlar? Nasıl okuyabiliyorlar hiç anlamıyorum!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

''Onlarla savaşın ki Allah onları sizin elinizle cezalandırsın, onları rezil rüsva etsin, sizi onlara karşı başarılı kılsın, iman edenlerin yüreklerine su serpsin, kalplerindeki ökeyi yatıştırsın'' (tevbe, 14)

Allah, ''Yoksa onlardan korkuyor musunuz?'' buyururken onlar Allah'a nasıl cevap verecekler?

''Yoksa onlardan Korkuyor musunuz? Oysa asıl korkmanız gereken Allah'tır, eğer yürekten iman ediyorsanız!''

(Tevbe, 13)
Südeys ve yanındakiler, ''Kolay da olsa zor da olsa sefere çıkın...''( tevbe 41) Ayetini nasıl okuyabiliyorlar?

Şu ayeti okurken ne hissettiklerini de çok merak ediyorum: ''Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler!

''Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez'' (tevbe, 19) Sessiz kalan tüm Müslümanlar, Küçük büyük demeden hepsi bu soykırıma ortaktır. İnsan, biri onu arkadan vurup yarı yolda bırakırsa perişan olur. Peki, bütün bir ümmet onu yarı yolda bırakırsa acaba hali nice olur? Tek galip olacak olan Allah'tır!

Amerika Türkiye'ye yoğun ilgi gösterdi: Türkiye de nükleer enerjiye hazırlanıyor!
Amerika Türkiye'ye yoğun ilgi gösterdi: Türkiye de nükleer enerjiye hazırlanıyor!

Ekonomi

Amerika Türkiye'ye yoğun ilgi gösterdi: Türkiye de nükleer enerjiye hazırlanıyor!

Türkiye dün gece ilk ateşi yaktı! Tam 300 milyon metreküplük doğalgaz rezervi
Türkiye dün gece ilk ateşi yaktı! Tam 300 milyon metreküplük doğalgaz rezervi

Ekonomi

Türkiye dün gece ilk ateşi yaktı! Tam 300 milyon metreküplük doğalgaz rezervi

Ünlü o marka koronavirüs aşısı olanlar aman dikkat: Geri toplatılıyor
Ünlü o marka koronavirüs aşısı olanlar aman dikkat: Geri toplatılıyor

Aktüel

Ünlü o marka koronavirüs aşısı olanlar aman dikkat: Geri toplatılıyor

Singapur'da ABD yapımı F-16 savaş uçağı düştü! Tüm uçuş eğitimleri askıya alındı
Singapur'da ABD yapımı F-16 savaş uçağı düştü! Tüm uçuş eğitimleri askıya alındı

Dünya

Singapur'da ABD yapımı F-16 savaş uçağı düştü! Tüm uçuş eğitimleri askıya alındı

Çin ve Fransa ortak tavır sergiledi! İsrail-Filistin çatışması, İran nükleer meselesi...
Çin ve Fransa ortak tavır sergiledi! İsrail-Filistin çatışması, İran nükleer meselesi...

Dünya

Çin ve Fransa ortak tavır sergiledi! İsrail-Filistin çatışması, İran nükleer meselesi...

ABD'li senatörler havalimanlarında yüz tanıma sistemlerinin artırılmasına karşı!
ABD'li senatörler havalimanlarında yüz tanıma sistemlerinin artırılmasına karşı!

Dünya

ABD'li senatörler havalimanlarında yüz tanıma sistemlerinin artırılmasına karşı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23