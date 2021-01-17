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Dünya Mısırlı askerlere bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Mısırlı askerlere bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Mali'de görev yapan Mısırlı askerlere yönelik bombalı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 2 askerin de ağır yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 09:38:00 -
Mısırlı askerlere bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Mali'nin kuzey kesiminde Mısırlı askerlere yönelik iki ayrı bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, son iki günde bölgede Birleşmiş Milletler'e bağlı "barış güçlerini" hedef alan çok sayıda saldırı düzenlendi.

İlk saldırı, 15 Ocak günü sabah 09.30 sularında, Mali'nin kuzeyindeki Kidal şehrinde bulunan uluslararası güçlere ait bir uçak pistinde gerçekleştirildi. Saldırının el yapımı patlayıcı ile düzenlendiği bildirildi.

İkinci saldırı ise, BM'nin Mali'deki misyonu olan MINUSMA (Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu) bünyesindeki Mısır ordusuna bağlı askerleri hedef aldı. 15 Ocak günü 17.00 saatlerinde düzenlenen saldırıda, Tessalit-Gao arasında Mısırlı güçlere ait lojistik konvoyu el yapımı patlayıcıyla hedef alındı.

MepaNews'in aktardığına göre, son saldırı da aynı konvoya düzenlendi. 16 Ocak'ta, Tessalit-Gao arasında Mısırlı güçleri taşıyan konvoy, bir el yapımı patlayıcıyla daha hedef alındı.

Saldırılardaki toplam ölü ve yaralılara dair herhangi bir detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Mali'deki BM misyonu MINUSMA, saldırılardan yalnızca birine dair açıklama yaptı. Açıklamada, Tessalit yakınlarında bir lojistik konvoyuna düzenlenen saldırıda bir askerin öldüğü, iki askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

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