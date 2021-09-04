Mısır'la Gazze arasındaki tünellerde 2 Filistinlinin cesedi bulundu

Filistinli yetkililerden alınan bilgiye göre, Visam Ayyad (22) ile İsa Ebu el-Hasum (25) isimli iki genç, dün akşam Refah kentindeki tünellerde bulundukları sırada kayboldu.

Yapılan arama çalışmaları sonucu tünelde 2 gencin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Söz konusu gençlerle birlikte tünele giren üçüncü bir kişinin daha olduğu ve onu arama çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

Gençlerin ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmezken, konuyla alakalı resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasında çok sayıda tünel bulunuyor. Bu tüneller, Gazze'ye çeşitli ürünlerin girişi için kullanılıyor. Mısır makamları, ordunun yönetime el koyduğu 2013'ten itibaren pek çok tüneli yıktı.