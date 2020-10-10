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Aktüel Mısır'ın Yunanistan'la imzaladığı deniz yetki anlaşması Mısır'da Resmi Gazete'de yayımlandı
Aktüel

Mısır'ın Yunanistan'la imzaladığı deniz yetki anlaşması Mısır'da Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 23:37:26 -
Mısır'ın Yunanistan'la imzaladığı deniz yetki anlaşması Mısır'da Resmi Gazete'de yayımlandı

İSTANBUL (AA) - Mısır'ın Yunanistan ile imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması Mısır'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki ülke arasında 6 Ağustos'ta imzalanan anlaşmanın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan metnine göre anlaşma, "Mısır ile Yunanistan arasında kısmi düzeyde bir deniz yetki sınırlandırması yapılmasını, bu sınırlandırmanın uygun koşullarda istişare kanalıyla tamamlanmasını" öngören 5 madde içeriyor.

Metinde, anlaşmanın herhangi bir nedenle veto edilemeyeceği, geri çekilemeyeceği veya yürürlüğünün durdurulamayacağı ancak tarafların anlaşması durumunda üzerinde değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.

Söz konusu iki ülkenin kendi komşularıyla münhasır ekonomik bölgelerini sınırlandırma anlaşmaları yapmaları durumunda karşı tarafla istişare edilerek mevcut anlaşmada değişiklik yapılabileceği ifade ediliyor.

Atina yönetimi, 6 Ağustos'ta Mısır ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması imzalamıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Söz konusu anlaşma, 27 Ağustos'ta Yunanistan Meclisinde de kabul edilmişti.

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