HÜDA PAR'a salon engeli çıkaran DEM'li belediyenin bahanesi 'yok artık' dedirtti!

Bozova Belediyesi, daha önce HÜDA PAR'ın ilçe kongresi için tahsis ettiği konferans salonunu etkinliğe iki gün kala iptal etti.

Belediyenin gerekçe olarak aynı gün kendi programının bulunmasını göstermesi ''özrü kabahatinden büyük'' dedritti.

DEM Parti yönetimindeki Bozova Belediyesi'nin, HÜDA PAR Bozova İlçe Teşkilatı'nın 5. Olağan İlçe Kongresi için daha önce tahsis ettiği konferans salonunu son anda iptal etmesi tepkilere neden oldu.

Edinilen bilgilere göre HÜDA PAR Bozova İlçe Teşkilatı, kongre organizasyonu için yaklaşık bir ay önce belediyeye başvurarak konferans salonunun tahsisini talep etti. Belediye tarafından 14 Haziran 2026 tarihi için olumlu yanıt verilerek salonun kullanılabileceği bildirildi.

Ancak kongreye iki gün kala belediye yönetimi, belediye tahsis kararını iptal ettiğini HÜDA PAR'a iletti.

Bozova Belediyesi Eş Başkanı Aygül Kapıkayalı, yaptığı açıklamada salonun ilk etapta belediye çalışanları tarafından tahsis edildiğini doğrulayarak, aynı gün belediyeye ait başka bir programın bulunması nedeniyle iptal kararı alındığını söyledi.

Kapıkayalı, "HÜDA PAR konferans salonunun tahsisi için başvurdu. Çalışanlarımız da olumlu yanıt vererek salonu tahsis etti. Ancak aynı gün belediyenin başka bir programı vardı. Bu nedenle kendilerini bilgilendirerek programlarının iptal edildiğini ilettik" dedi.

Belediyenin kötü niyet taşımadığını savunan Kapıkayalı, "Eğer kötü niyetimiz olsaydı en başından itibaren salonu tahsis etmezdik" ifadelerini kullandı.

Daha önce verilen iznin etkinliğe kısa süre kala geri çekilmesi ve alternatif bir çözüm sunulmaması, kararın siyasi gerekçelerle alındığı yönündeki eleştirileri de beraberinde getirdi. Özellikle "aynı gün başka program vardı" açıklaması, kamuoyunda "özrü kabahatinden büyük" yorumlarına neden oldu.