Mısır’ın gizlediği olay basına sızdı! Rusya detayı

Bu hafta sosyal medyada Rusya'da üretilen yeni Mısır Sukhoi-35 jetleri ile ilgili bir dizi yeni fotoğraf sızdı.

Sosyal medya aktivistleri, fotoğrafların Mısır Su-35 jetlerinin test edildiği Komsomolsk-on-Amur Fabrikası'nda çekildiğini söyledi.

Dördüncü nesil Su-35 jet, önceki Su-27 jetine yükseltme olduğu için Rus ordusunun cephaneliğindeki en gelişmiş uçaklardan biri olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, Mısır’ın Su-35’lere sahip olmasıyla birlikte ordusunun daha da güçleneceği iddia ediliyor.

Mısır Savunma Bakanlığı, Mısır sosyal medya sayfalarında yaygın olarak paylaşılmasına rağmen, bu fotoğrafların geçerliliği hakkında henüz bir yorum yapmadı.