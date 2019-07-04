Mısır’ın firavunu Siyonistlere uşak oldu! Sisi istihbarat veriyor İsrail bombalıyor
Mısır’ın darbeci generali Sisi’nin Filistinlilere karşı İsrail istihbaratıyla yaptığı işbirliği İsrail medyasına yansıdı. Mısır’ın Sina yarımadası tarafında bulunan Filistinlilerin gıda ve ilaç sevkiyatı için kullandıkları tüneller, Mısır’ın darbeci yönetimi tarafından verilen istihbarat bilgileriyle İsrail tarafından bombalanıyor.04 Temmuz 2019 Perşembe 13:21
Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr
Siyonist İsrail’in ambargosu nedeniyle Mısır’ın Sina yarımadası tarafından kaçak yollarla Filistin’e sokulmaya çalışılan gıda ve ilaç ürünlerinin sevkiyatı için kullanılan tüneller, Mısır’ın darbeci yönetimi tarafından İsrail istihbaratına bilgi verilerek bombalatılıyor. İsrail medyası, İsrail tarafından vurulan tünellerin silah kaçakçılığında kullanıldığı algısı oluşturmaya çalışırken, Mısır yönetiminin İsrail ile işbirliği yaptığını doğruladı.
Mısır’ın Firavunları İsrail’e çalışıyor
İsrail’in i24 kanalının verdiği habere göre; İsrail istihbarat kaynakları Sina tarafında bulunan tünellerden geçirilen 3 kamyonu bombaladı. Sözde silah kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen sevkiyatta, İsrail uçaklarının sevkiyat kamyonlarını ve 3 tüneli bombaladığını aktardı. İsrail televizyonu, İsrail’in Sina’da büyük bir istihbarat operasyonu başlattığı bilgisini vererek, Mısır istihbaratının da aktif olarak destek verdiğini söyledi.
YORUM YAZ