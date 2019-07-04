Mısır’ın firavunu Siyonistlere uşak oldu! Sisi istihbarat veriyor İsrail bombalıyor

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Siyonist İsrail’in ambargosu nedeniyle Mısır’ın Sina yarımadası tarafından kaçak yollarla Filistin’e sokulmaya çalışılan gıda ve ilaç ürünlerinin sevkiyatı için kullanılan tüneller, Mısır’ın darbeci yönetimi tarafından İsrail istihbaratına bilgi verilerek bombalatılıyor. İsrail medyası, İsrail tarafından vurulan tünellerin silah kaçakçılığında kullanıldığı algısı oluşturmaya çalışırken, Mısır yönetiminin İsrail ile işbirliği yaptığını doğruladı.

Mısır’ın Firavunları İsrail’e çalışıyor

İsrail’in i24 kanalının verdiği habere göre; İsrail istihbarat kaynakları Sina tarafında bulunan tünellerden geçirilen 3 kamyonu bombaladı. Sözde silah kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen sevkiyatta, İsrail uçaklarının sevkiyat kamyonlarını ve 3 tüneli bombaladığını aktardı. İsrail televizyonu, İsrail’in Sina’da büyük bir istihbarat operasyonu başlattığı bilgisini vererek, Mısır istihbaratının da aktif olarak destek verdiğini söyledi.