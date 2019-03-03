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Mısır'ın darbeci yönetimi, 1 idama daha karar verdi

Darbeci Sisi'nin yönettiği Mısır'dakamuoyunda "ekim hücresi" olarak bilinen davada 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kahire Ceza Mahkemesi, sanıklardan Muhammed İbrahim Fethi'nin idamına karar verildi.

03 Mart 2019 Pazar 18:36
Mısır'ın darbeci yönetimi, 1 idama daha karar verdi

Mısır mahkemesi, "terör hücresine üye olmak ve bir polisi öldürmekle" suçlanan 5 sanıktan birine idam, diğerlerine müebbet hapis cezası verdi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kamuoyunda "ekim hücresi" olarak bilinen davada 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kahire Ceza Mahkemesi, sanıklardan Muhammed İbrahim Fethi'nin idamına, diğer 4 sanığın ise müebbet (25 yıl) hapsine hükmetti.

Karara itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Giza Ceza Mahkemesi, eylül 2014'te aynı davada yargılanan 1'i gıyabi 5 sanığa idam cezası vermiş, 1'i gıyabi 2 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay, mart 2016'da Ceza Mahkemesinin verdiği kararı bozmuş ve yeniden yargılanmalarına karar vermişti.

Yeniden yargılama kararı üzerine sanıklardan gıyabi olmayan 5 kişinin dosyaları 3 Şubat'ta idamla ilgili görüşü alınmak üzere müftüye gönderilmiş, nihai hükmün bugün okunması kararlaştırılmıştı.

Sanıklar, "terör örgütü kurmak, yönetmek, finanse etmek ve 6 Ekim kentindeki Meryem Ana Kilisesi'nde güvenlik güçlerine ateş açarak bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek"le suçlanıyor.

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 8 Haziran 2014'ten bu yana 42 sanık idam edildi. Haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 50 sanık ise infazını bekliyor.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 18:36
  1. Kilis
  2. Mısır
  3. Darbe ülkesi
  4. Sisi yönetimi
  5. İdam kararı
  6. mahkeme
  7. Muhammed İbrahim Fethi

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