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Dünya

Mısır'ın başkenti Kahire'de patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi, evler tahliye edildi

Mısır’ın başkenti Kahire'de bir inşaat sırasında doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildiği ve çok sayıda evin tahliye edildiği bildirilirken, yaşanan patlama sonucu herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:11:00 -
Mısır'ın başkenti Kahire'de patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi, evler tahliye edildi

Mısır'ın başkenti Kahire'de köprü inşaatı sırasında doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Mısır'ın başkenti Kahire'nin doğusunda yer alan Helmeyat el-Zaytoun bölgesinde bir köprü inşaatı sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın ardından boru hattında büyük yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgedeki evler tahliye edildi

Yangın nedeniyle bölgedeki evlerin tahliye edildiği belirtildi. Yoğun çalışmaların ardından yangın söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.

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