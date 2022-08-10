Mısır'dan Türkiye'ye karşı Rusya hamlesi

Rusya'da Tutu.ru’nun araştırmasından dikkat çeken sonuç çıktı.



Araştırmaya göre, Rusya vatandaşlarının üçte biri ise yurt dışı tatilinde en fazla 10 bin ruble (165 dolar) harcayabileceğini belirtiyor.



Moskoski Komsomolets gazetesi, bu bütçelerle yurt dışında nerelere tatile gidilebileceğini mercek altına aldı.



Habere göre, Türkiye’de iki kişi için haftalık tur paketi fiyatı bugün ortalama 150-200 bin ruble. Lüks otellerde bu rakam en az 400 bin ruble.



Mısır’a iki kişi bir haftalık ortalama tur paketi fiyatı 120-140 bin ruble. Yani bu rakam son dönemde Türkiye'ye akın eden Rusları, Arap ülkesine çekme politikası olarak dikkat çekiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu fiyat 350 bin ruble.



Ermenistan, Gürcistan, Özbekistan gibi ülkelerde ise tatil fiyatları bu rakamların çok altında.