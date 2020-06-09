Mısır'dan skandal İstanbul açıklaması

Sisi'nin emrinde görev yapan Mısır Müftülüğü İstanbul'un fethine işgal diyerek Ayasofya'nın camiye dönüştülmesini ise rezalet olarak tanımladı.

Müftülük Ayasofya Camiinin ibadete açılma girişimini de eleştirerek, buna karşı çıkılmasını istedi.

Mısır Fetva Kurulu tarafından yayınlanan fetvada, "Ayasofya'nın tekrar cami yapılması meselesi esasında Tayyip Erdoğan'ın bir siyasi manevrasıdır. Bir çok siyasetçi bunu gerçekleştirmiştir. Ama bu bir gerçeği değiştirmez o da Konstantinapol, Osmanlı tarafından işgal edilmiş bir şehirdir" yalanını ortaya attılar.