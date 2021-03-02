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Dünya Mısır'dan 'Libya' izni
Dünya

Mısır'dan 'Libya' izni

Libya Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın, Libya havayolu şirketlerine ait uçakların Kahire Uluslararası Havalimanı'na inişini kabul ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 17:22:00 -
Mısır'dan 'Libya' izni

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mısır'ın aldığı kararın iki ülke arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

Mısır'ın, hava sahasını Libya havayolları şirketlerine sürekli açık tutmasının iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu etkisi olacağını kaydeden Kablavi, Mısır yönetiminin onaylamasından sonra Libya havayollarına ait uçakların Kahire Uluslararası Havalimanı'na iniş yapacağını ve böylece vatandaşların çektiği sıkıntılarının hafifletilebileceğini dile getirdi.

Libya Havayolları, yaklaşık bir yıl aradan sonra Trablus'tan Mısır'a seferlerinin yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Libya Havayolları Şirketi Sözcüsü Muhammed Kaniva, 15 Şubat'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya Havayolları şirketinin 18 Şubat'ta Trablus'tan İskenderiye'deki Burc el-Arab Havalimanına ilk seferini düzenleyeceğini ifade etmişti.

Libya Havayolları, Misrata'dan kalkan uçağın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Bingazi'de Uluslararası Benina Havalimanı'na zorunlu inişe zorlamasının ardından Kasım 2019'da Mısır'a uçuşlarını askıya almıştı.

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