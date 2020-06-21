Mısır'dan küstah 'Türkiye' açıklaması! "UMH, bizi yanlış anladı"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ülkesinin Libya'ya yönelik herhangi bir doğrudan askeri müdahalesinin uluslararası meşruiyeti kazandığını vurguladığı sözlerinden bir gün sonra açıklamada bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Al-Arabiya kanalına yaptığı mülakatta, Mısır'ın Libya'da siyasi bir çözümü desteklediğini belirterek, “Libya'da herkesin kendisine hakim olması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

"UMH, Sisi'nin açıklamasını yanlış anladı"

Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Cumhurbaşkanı Sisi'nin açıklamasını yanlış anladığını söyleyen Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, “UMH’nin Suheyrat Anlaşması’nda öngörülen görevini yerine getirmesini umuyoruz” dedi.

Türkiye'yi hedef aldı

“Türkiye’nin Libya’daki genişleme hamleleri kabul edilemez” diyen Şukri, “Ankara, uluslararası meşruiyeti ihlal ederek Suriye, Irak ve Libya'da yayılıyor” şeklinde konuştu.

"Libya'yı istikrara kavuşturmanın zamanı geldi"

Libya'daki uluslararası ve bölgesel aktörlerle koordinasyon kurduklarını söyleyen Şukri, “Mısır'ın güvenliğini savunmak için gideceği son seçenek askeri çözümdür. Tunus ve Cezayir ile koordinasyon halindeyiz. Aynı şekilde Libya ile ilgili ortak bir vizyonumuz var. Libya'yı istikrara kavuşturmak için ciddi çalışmaların yapılmasının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Etiyopya ile baraj krizi

Etiyopya ile Mısır arasında Nahda (Rönesans Barajı) konusundaki meseleyle ilgili olarak ise Şukri, Mısır'ın karşı taraf ile vizyonunu yakınlaştırarak ve barajla ilgili bir anlaşma taslağı duyurarak bu sorunu çözmeye çalıştığını vurguladı.

Etiyopya ile yapılan müzakerelerin çıkmaza girilmesinin ardından Mısır’ın Nahda Barajı’yla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) başvurduğunu belirten Şukri, “Nahda Barajı krizi için adil ve hakkaniyetli bir anlaşma vizyonu sunduk. Ancak Etiyopya, sürekli olarak arabuluculuğa karşı çıkıyor. BMGK’ya gitmek Mısır’ın egemen kararıdır” diye konuştu.

Sisi, Türkiye'ye göndermede bulundu

Öte yandan darbeci Sisi dün ülkenin batısında askeri bölgedeki Mısır Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında yaptığı ve Mısır Resmi Televizyonu tarafından yayınlanan konuşmasında, bugün Kahire’nin, ‘kardeş Libya halkı ve dost güçlerle birlikte, ülkelerimizi ve halklarımızın yeteneklerini, uluslararası güçlerin tam desteğini alan milislerin saldırılarına karşı korumanın ve savunmanın yanı sıra Arap ülkelerinin ulusal güvenliği pahasına uluslararası toplumun gözü önünde yayılmacı hırslarına ulaşmalarını engellemek için sınırlarına dayanan ve işbirliği yapılmasını gerektiren doğrudan tehditler’ yüzünden bir dönüm noktasında olduğunu iddia etti.

"Mısır, Libya'ya yapacağı askeri müdahale için meşruiyet kazanmıştır"

Sisi konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

“Gerek Birleşmiş Milletler Antlaşması uyarınca kendini savunma hakkı açısından olsun gerek Libya’da seçilmiş tek meşru otorite olan (Tobruk kentindeki) Temsilciler Meclisi'nin talebi üzerine olsun, Mısır’ın (Libya’ya) yapacağı herhangi bir doğrudan askeri müdahale uluslararası meşruiyet kazanmıştır. Mısır’ın öncelikli hedefleri batı sınırlarını paralı askerlerin tehditlerinden korumak, güvence altına almak ve Libya halkının canını korumak olacaktır.”

Sisi söz konusu müdahalenin hedeflerinin ise Mısır'ın batı sınırlarını stratejik derinliği ile korumak ve güvence altına almanın yanı sıra Mısır'ın ve Arap ülkelerinin istikrarı ve güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak Libya’da güvenlik ve istikrarın derhal yeniden geri gelmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Kaynak: Şarkul Avsat