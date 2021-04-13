  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Mısır'dan kritik Türkiye açıklaması: İlişkileri geliştirmek istiyoruz
Dünya

Mısır'dan kritik Türkiye açıklaması: İlişkileri geliştirmek istiyoruz

Türkiye ve Mısır’ın adımları iki ülke arasındaki diyaloğu güçlendiriyor. Ankara’nın açıklamalarını takdirle karşıladıklarını açıklayan Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Türkiye ile ilişkileri ilerletmek istediklerini söyledi. Şukri, zemin oluştuğunda siyasi görüşmelerin olabileceğini belirtti

Yeniakit Publisher
2021-04-13 09:06:00 -
Mısır'dan kritik Türkiye açıklaması: İlişkileri geliştirmek istiyoruz

Son dönemde Türkiye-Mısır hattında verilen mesajlarla oluşan olumlu atmosfer iki ülke ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmaya başladı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediğini dile getirdi. Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin son dönemdeki açıklamaları ve jestlerinin takdir edildiğini" söyledi.

Siyasi görüşmeler yakın

Siyasi göstergeler aşamasından, ilişkilerin çerçevesini belirleyen siyasi açılım aşamasına geçilmesine önem verildiğini belirten Şukri, Çavuşoğlu ile ramazan ayının gelişi münasebetiyle tebrikleşme kapsamında bir görüşme yaptıklarını ifade etti. Bakan Şukri, görüşmenin "Türkiye'nin Mısır'ın önemiyle alakalı yaptığı açıklamalar ve verdiği sinyaller üzerine gerçekleştiğini" kaydetti. "Mısır, her iki tarafın da faydasına olacak bir diyalog ve çıkarlara zarar verilmeden uluslararası hukuk kurallarına uygun ilişkiler kurulmasında istekli" diyen Şukri, gerekli zemin oluştuğu zaman bunların siyasi görüşmeler şeklinde yapılmasına da önem verdiklerine işaret etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 10 Nisan'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ramazan ayını tebrik etme amacıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

103 İhvan üyesi daha terör listesine alındı

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) 100'den fazla üyesi daha terör listesine dahil edildi. Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberine göre, İçişleri Bakanlığına bağlı "Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Birimi" tarafından 103 İhvan üyesi "terörü finanse etmek" suçlamasıyla terör listesine eklendi. Gazetenin haberinde 4 Temmuz 2016 ile 4 Nisan 2021 arasında 8 kurum ve 6 bin 761 kişinin "terör listesine" alındığı hatırlatıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kabine'nin alacağı ilk tedbiri Ahmet Hakan açıkladı
Gündem

Kabine'nin alacağı ilk tedbiri Ahmet Hakan açıkladı

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan, Ramazan'da bazı tedbirlerin geleceğini konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisine 'kademel..
Yunan'a öyle, Türk'e böyle! Muhammed Menfi'den dikkat çeken tavır
Gündem

Yunan'a öyle, Türk'e böyle! Muhammed Menfi'den dikkat çeken tavır

Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis'in karşısında bacak bacak üstüne atarak oturan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'nin, Tü..
Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yeri aşıda son durum
Sağlık

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yeri aşıda son durum

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Aşı tedariki konusunda tüm dünya ciddi sıkıntılar yaşıyor. Türkiye erken dönemde attığı adımlarla aşı tedar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay