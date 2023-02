Mısır'dan kritik açıklama: Süveyş Kanalı'nı Türkiye için açtık

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin her zaman Türkiye'deki kardeşlerinin yanında olacağını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inandığını söyledi.

Şukri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'dan yardım malzemesi taşıyan "El Hürriye" gemisinin yanaştığı Mersin Uluslararası Limanı'nda basına açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Türk halkına bir kez daha taziyelerini sunan Şukri, "Buraya gelmemiz aslında bir dostluk ve dayanışma mesajıdır. Mısır hükümeti ve halkı olarak, Türkiye'nin en kısa zamanda (depremin sonuçlarıyla ilgili) bunların üstesinden geleceğine gönülden inanıyoruz." dedi.

Şukri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir felaket olduğunu ve bundan üzüntü duyduklarını, ellerinden gelen ne varsa çaba göstererek Türkiye'ye destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bundan sonra da aynı şekilde zorlu günlerin üstesinden gelebilmek için Mısır olarak elimizden gelen yardımları devam ettireceğiz." diye konuştu.

Mısır ile Türkiye arasında ilişkiler konusunda siyasi bir iradenin var olduğunu dile getiren Şukri, söz konusu siyasi irade kapsamında çok güçlü bir temel oluşturmanın önemli olacağının altını çizdi.

Bakan Şukri, Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkileri tekrar eski düzeyine getirmeye ve her iki ülkenin ortak çıkarına uygun şekilde çok çok ileriye götürmeye önem verdiklerini kaydederek, "Mısır her zaman Türkiye'deki kardeşlerinin yanında olacaktır. İlişkilerimizin de bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inanıyorum. Süveyş Kanalı'ndan Türkiye'ye yardım gemilerinin geçişini kolaylaştırdık. Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz. Her iki ülkenin de beklentileri var, burada önemli olan sorunların giderilmesi için bu temelde konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mısır’dan Türkiye’ye ulaştırılan deprem yardımları

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Mısır Türkiye'ye bugüne kadar 1200 tonun üzerinde yardım malzemesi gönderdi. Mersin Limanı'na bu sabah demir atan "El Hürriye" ticaret gemisi de 525 tonluk yeni yardım malzemesi getirdi.

Söz konusu yardımların içerisinde yatak, çadır, battaniye, mobil tuvalet ve hijyen malzemeleri yer alıyor.