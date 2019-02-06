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Mısır'dan Hamas'a 'Filistin' daveti

Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, Filistinli grupların ulusal birliği yeniden sağlama yollarını görüşeceği Kahire'deki toplantıya Mısır tarafından davet edildiklerini açıkladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 16:18
Mısır'dan Hamas'a 'Filistin' daveti

Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, Mısır tarafından Kahire'deki Filistin toplantısında davet edildiklerini açıkladı. Bedran yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır'dan Filistinli grupların bir araya geleceği Kahire'deki toplantıya katılım daveti aldık." ifadesini kullandı.

Görüşmede Filistin ulusal projesinin karşılaştığı sorunların, ulusal birliği yeniden sağlama ve bölünmeyi bitirme yollarının ele alınacağını belirten Bedran, hareketin Mısır'ın davetini memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Açıklamada, toplantının ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.

Mısır'dan açıklama yok

Mısır yönetimi ya da Fetih başta olmak üzere Filistinli gruplar konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin üst düzey yetkililerinden oluşan heyetler, pazar günü Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti. Heyetler, Mısır yönetimiyle Filistin davası ve ikili ilişkilere dair konularda görüş alışverişinde bulunuyor.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 16:18
  1. Filistin
  2. Hamas
  3. Gazze
  4. slami Cihad
  5. Mısır

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