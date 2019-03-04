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Mısır'dan futbolcu mu çıkar? Salah'ı beğenmedi

Bir dönemShakhtar Donetsk'te görev yapan teknik direktör Mircea Lucescu'nun, Mısırlı futbolcu Salah'ın transferine onay vermediği ortaya çıktı.

04 Mart 2019 Pazartesi 18:45
Mısır'dan futbolcu mu çıkar? Salah'ı beğenmedi

Mircea Lucescu'nun yıllar önce Shakhtar Donetsk'te teknik direktörlük yaptığı dönemde Salah'ın transferine onay vermediği ortaya çıktı.

Ukrayna'da futbol yorumcusu Igor Tsyganyk, şu anda Liverpool'da sergilediği başarılı performansla dünya futbolunun önemli yıldızlarından biri haline gelen Salah hakkında son derece çarpıcı bir iddiada bulundu.

Lucescu Salah'ı istemedi

Igor Tsyganyk, Salah'ın bir dönem Shakhtar Donetsk'e teklif edildiğini fakat Lucescu'nun kabul etmediğini söyledi. Igor Tsyganyk, "Salah daha o zamanlar şimdiki kadar popüler değildi ama potansiyel vadediyordu. Shakhtar Donetsk'e teklif edildi. Rumen teknik adam 'Salah mı? Mısır'dan ne kadar büyük bir futbolcu çıkabilir ki? İstemiyorum.' diyerek reddetti." dedi.

Salah Liverpool'da kaç gol attı?

Mohamed Salah bu sezon Liverpool formasıyla Premier Lig'de oynadığı 29 maçta 17 gol attı ve 8 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 3 gol atan Salah, tüm kulvarlarda 38 maçta 20 gol attı ve 8 asist yaptı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:45
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