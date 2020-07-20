Mısır'dan flaş 'Libya' kararı! Müdahale için ilk adım

Gizli bir oturumda kabul edilen kararla Mısır'ın Libya'ya asker göndermesinin yolu açılmış oldu.

Stratejik nokta Sirte!

Libya'da hükümet güçlerinin son dönemde elde ettiği başarılar sonrasında gelinen noktada Sirte'deki güç mücadelesi stratejik ve sembolik açıdan büyük önem taşıyor.

Libya ordusu, Halife Hafter milislerine karşı 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırları, 4 Haziran'da Kasr Bin Gaşir, 5 Haziran'da da Terhune ve Beni Velid'de kontrolü sağlamıştı.

Mısır'ın müdahale planları

Libya'da gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'e destek veren Mısır yönetimi ise güç gösterisi yaparak sahnede yerini almaya çalışıyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 20 Haziran'da Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, Sirte ve Cufra'nın Mısır'ın kırmızı çizgisi olduğunu söylemiş ve "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti. Son olarak 9 Temmuz'da Mısır ordusu, Libya sınırı yakınlarında bir askeri tatbikata başlamıştı.

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