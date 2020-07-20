  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Mısır'dan flaş 'Libya' kararı! Müdahale için ilk adım

Mısır Parlamentosu Libya'ya olası bir müdahaleyi onayladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 20:24:00 - 2020-07-20 20:26:08
Mısır'dan flaş 'Libya' kararı! Müdahale için ilk adım

Gizli bir oturumda kabul edilen kararla Mısır'ın Libya'ya asker göndermesinin yolu açılmış oldu.

Stratejik nokta Sirte!

Libya'da hükümet güçlerinin son dönemde elde ettiği başarılar sonrasında gelinen noktada Sirte'deki güç mücadelesi stratejik ve sembolik açıdan büyük önem taşıyor.

Libya ordusu, Halife Hafter milislerine karşı 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırları, 4 Haziran'da Kasr Bin Gaşir, 5 Haziran'da da Terhune ve Beni Velid'de kontrolü sağlamıştı.

Mısır'ın müdahale planları

Libya'da gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'e destek veren Mısır yönetimi ise güç gösterisi yaparak sahnede yerini almaya çalışıyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 20 Haziran'da Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, Sirte ve Cufra'nın Mısır'ın kırmızı çizgisi olduğunu söylemiş ve "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti. Son olarak 9 Temmuz'da Mısır ordusu, Libya sınırı yakınlarında bir askeri tatbikata başlamıştı.

Ayrıntılar geliyor...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı