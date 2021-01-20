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Dünya Mısır'dan flaş Katar kararı
Dünya

Mısır'dan flaş Katar kararı

Suudi Arabistan'ın ardından Mısır da Katar ile ilişkileri düzeltme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:09:00 -
Mısır'dan flaş Katar kararı

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır ve Katar'ın karşılıklı olarak diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması konusunda anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan uzlaşı çerçevesinde atıldığı ifade edildi.

Mısır, pazartesi günü, körfez krizi nedeniyle 2017'den bu yana askıya alınan Katar'a yönelik uçuşların yeniden başladığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç verdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.

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