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Dünya Mısır'daki Sakkara antik mezarlığında yeni keşif
Dünya

Mısır'daki Sakkara antik mezarlığında yeni keşif

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'nin güneyindeki Sakkara antik mezarlığında 2 bin 500 yıl öncesine ait 80'den fazla lahit keşfedildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 00:40:00 -
Mısır'daki Sakkara antik mezarlığında yeni keşif

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada açılmamış, süslemeli lahitlerin yanı sıra renkli ve altın yaldızlı ahşap heykellerin de bulunduğu duyuruldu.

Bulunan eserlere ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde Sakkara'daki ünlü Basamaklı Piramit önünde düzenlenecek bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacak.

Ekim ayı başında yine aynı bölgede keşfedilen 59 kapalı lahit ve içlerinden çıkan mumyaları görmek amacıyla geçen hafta Başbakan Mustafa Badbouly ve Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Halit el-Anany bölgede incelemeler yapmıştı.

Mısır, 2011 yılında Arap baharındaki ayaklanmalardan bu yana sekteye uğrayan, Covid-19 salgını ile daha da olumsuz etkilenen turizm sektörünü canlandırmak amacıyla arkeolojik bulguları tanıtma arayışında.

Eski Mısır'ın başkenti Memphis'teki antik mezarlığın bir parçasını oluşturan Sakkara bölgesi dünyaca ünlü Giza Piramitleri'nin de aralarında bulunduğu büyüklü küçüklü 11 piramide ev sahipliği yapıyor.

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