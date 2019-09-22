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Mısır’daki protestoları değerlendiren Abdurrahman Dilipak: Mısır halkı Diktatör Sisi'nin sonunu getirebilir

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, “Mısır halkının başlattığı isyan kıvılcımı, darbeci Sisi’yi koltuğundan edebilir. İsrail Başbakanı Netanyahu, büyük bir seçim yenilgisi yaşadı. Mısır halkı, diktatör Sisi’ye karşı ayaklandı ve önümüzdeki günlerde ülkede olağanüstü gelişmeler yaşanabilir." dedi ve "Sırada Suudi Arabistan Kralı Selman’mı var?” diye sordu.

22 Eylül 2019 Pazar 12:01
Mısır’daki protestoları değerlendiren Abdurrahman Dilipak: Mısır halkı Diktatör Sisi'nin sonunu getirebilir

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Mısır halkı, Kahire başta olmak üzere birçok şehirde, darbeci Sisi'ye karşı sloganlar atarak yürüdü. Sisi’nin istifasını isteyen Mısır halkının eylemini yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Başlayan isyan kıvılcımı felakete dönüşebilir"

Mısır’da başlayan isyana halkın her kesiminden katılım olduğuna ve insanların sabaha kadar sokaklarda eylemlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, "Eylemlerin daha da büyümesinden korkan ordu silah kullanmaktan çekindi. İsyan Sisi’nin şahsında itibar kaybeden ülke ile ordunun yeniden itibar kazanması için bir çıkış yolu olabilir. Eski yönetimle birlikte Sisi’nin yolsuzluklarına ortak olan herkes için başlayan bu isyan kıvılcımı felakete dönüşebilir" şeklinde konuştu.

"Mısır medyası olup bitenleri görmemezlikten geldi"

Mısır medyasının Sisi’ye karşı isyanı gizlediğini ve dünyanın olup biteni sosyal medya üzerinden öğrendiğini belirten Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle devam etti:

"İnternet medyasının Mısır’daki olaydaki rolünü bir kez daha görmüş olduk. Mısır medyası ülkede olup bitenleri görmemezlikten gelirken dünya yaşananları internet medyası üzerinden öğrenmiş oldu. Olaylar, Mısırlı genç bir iş adamının İspanya’dan başlattığı yolsuzluk çıkışı üzerine meydana gelmiştir. Sisi’nin ABD’ye gideceği anlarda böyle bir isyanın başlamış olması oldukça dikkat çekicidir."

"Sisi’nin darbe almasından en çok İsrail rahatsız oldu"

Mısır’da yaşananlara karşı ordunun tutumu kadar İhvan-ı Müslimin hareketinin de rolünün oldukça önemli olduğunu söyleyen Abdurrahman Dilipak, şunları söyledi:

"İsrail Radyosu, Mısır’da yaşananları ‘Mısır'daki gösteriler tehlikeli bir şekilde gelişiyor ve Sisi düşerse, bu durum İsrail'in çıkarlarına feci şekilde zarar verebilir.’ yorumunda bulundu. Mısır’daki Sisi yönetiminin darbe alıyor olmasından İsrail, oldukça rahatsızdır. Bu olay sadece Mısırı değil, İsrail üzerinden ABD’yi, Arap yarımadasını, Libyanın geleceğini, ABD’nin yüzyılın projesi ve Arap NATO’su hayallerinin de sonu anlamına geliyor."

"Mısır’daki isyan, Sisi diktatörlüğünün sonunu getirecektir"

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Mısır’daki gelişmelere ilişkin sözlerini şöyle tamamladı:

"Mısır’da halk ayaklanmaya başladı. Önümüzdeki günlerde ülkede nelerin olabileceğini daha net görmüş olacağız. Anlaşılan o ki, Sisi’nin yapmış olduğu yolsuzluklar, hukuksuz ve adaletsiz bir yönetim anlayışı ülkede yaşayan milyonların vicdanını rahatsız ediyor. Önceki gece Mısır’da yaşanan isyan, Sisi diktatörlüğünün sonunu getirecektir. İsrail Başbakanı Netanyahu, büyük bir seçim yenilgisi yaşadı. Mısır halkı, diktatör Sisi’ye karşı ayaklandı ve önümüzdeki günlerde ülkede olağanüstü gelişmeler yaşanabilir. Sırada Suudi Arabistan Kralı Selman’mı var?"

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 12:01
  1. Mısır
  2. Suudi Arabistan
  3. İsrail
  4. Abdurrahman Dilipak

YORUM YAZ

  • klmklm12 dk önce
    Türkiye de Türk halkı Aynı Kukla ve haçlı işbirlikçilerine karşı direndi bedelini ödedi ve bertaraf etti.. Mısırhalkına Allah yardım etsin.. Muvaffak etsin Amin..
  • Hasanali koseHasanali kose13 dk önce
    Hadi insAllah bi firavun eksilsin
  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu29 dk önce
    İnşallah

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