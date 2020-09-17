Mısır’daki organ kaçakçılığı Avrupa vaadiyle yapılıyor!

Mısır’ın başkenti Kahire’de organ kaçakçılığını araştıran bir haberde, Ayşe, çocukları ve kız kardeşinin yaşadığı dram anlatıldı.

BBC’nin araştırdığı haberde Ayşe, ailesiyle beraber Avrupa'ya gitmek istiyordu. Bir insan kaçakçısı Ayşe’yi ve ailesini Avrupa’ya götürebileceğini daha sonra ödemeyi Avrupa’ya ulaştıklarında yapabileceğini söyledi.

Haber kaynağından elde edilen bilgiye göre, kaçakçılar tarafından Ayşe ve ailesine geminin ertesi gün kalkacağı belirtilmişti ama o gemi hiçbir zaman kalkmadı.

İlaçla uyutulduğunu düşünen Ayşe bilinci yerine geldiğinde kilitli bir oda da kanlar içinde kendini buldu. Ayşe’nin böbreği çalınmıştı.

Kız kardeşini ve ailesini hiç görmeyen Ayşe, onların organları için öldürüldüğünü düşünüyor.

İnsani yardım kuruluşları kaçakçılara yardım ediyor!

BBC’nin araştırdığı habere göre, Ayşe, Mısır üzerinden faaliyet gösteren organ kaçakçılarının kurbanlarından sadece bir tanesi.

Mısır çöllerinde organları eksik bulunan mülteci cesetlerinin ihbarları her geçen gün artıyor.

Dünya genelinde, organ nakillerinin karaborsada satılan organlarla yapıldığı düşünülüyor. Bu, her yıl binlerce yasadışı ameliyat yapıldığını gösteriyor.

BBC ekibi, organ kaçakçılığı yapan çetenin üyeleriyle de görüştü. Bazı insani yardım kuruluşlarıyla organ bulmak için anlaşma içinde olduklarını belirten çete üyelerinden biri, her hafta 20-30 arası böbrek nakli ayarladıklarını söyledi.

Çete üyesinin anlattıklarına göre çalınan organlar özel klinik ve hastanelerde satılıyor.

Mısır hükümeti ise bunlara rağmen organ kaçakçılığıyla mücadelesini uluslararası çapta “övgü topladığını”, bu suçla mücadele ettiğini belirtiyor.