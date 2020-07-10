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Aktüel

Mısır'daki İhvan'dan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii hakkındaki yargı kararına tepki

Yeniakit Publisher
2020-07-10 20:55:36 -
Mısır'daki İhvan'dan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii hakkındaki yargı kararına tepki

İSTANBUL (AA) - Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), "Rehberlik Bürosu Olayları" olarak bilinen dava kapsamında İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii hakkında verilen müebbet hapis cezasının onanmasını "intikam" olarak nitelendirdi.

İhvan'ın resmi sözcüsü Talat Fehmi, Bedii hakkındaki müebbet hapis (25 yıl) kararının ardından Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Yargı, askeri darbecilerin elinde itaatkar bir araca dönüşürken, Rehberlik Konseyi Başkanı hakkında yeni bir intikam kararı alındı." ifadelerine yer verildi.

Mısır'da adalet ve gerçek bir yargı bulunmadığını vurgulayan Fehmi, şunları kaydetti:

"Saldırıyı yapandan hiç bahsedilmezken, saldırıya uğrayanın müebbet hapis cezasına çarptırılması suretiyle intikam alınmasında şaşılacak bir durum yok."

Mısır'da temyiz mahkemesi, dün İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, Yardımcısı Hayrat Şatır ve 4 İhvan lideri hakkında "Rehberlik Bürosu Olayları" davası kapsamında verilen müebbet (25 yıl) hapis cezasını onamıştı.

Daha önce 4 davada daha müebbet hapis cezasına çarptırılan Bedii, 8 farklı kentteki 48 davada yargılanıyor.


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