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Mısır'daki eli kanlı rejimden Türkiye'ye skandal suçlama: Teröristleri kucaklıyor

Mısır'daki eli kanlı darbeci rejim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal ifadelerle hedef aldı. Haddi aşan ifadeler kullanan Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Hafız, "Terörist Müslüman Kardeşleri kucaklıyor" dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 20:55
Mısır'daki eli kanlı rejimden Türkiye'ye skandal suçlama: Teröristleri kucaklıyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Hafız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Terörist Müslüman Kardeşleri kucaklıyor" dedi.

Mısır'da düzenlenen Avrupa Birliği-Arap Birliği Zirvesi ardından gerilimi tırmanan Türkiye-Mısır ilişkilerinde Mısır kanadından Türkiye'ye yanıt geldi.

Eli kanlı darbeci rejimin sözcüsünden skandal ifade

Euronews'te yer alan habere göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hafız yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi hakkında konuşurken kinini açıkca ortaya koyduğunu söyledi.

Hafız, "Dahası terörist Müslüman Kardeşler grubunu kucaklamaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Arap Birliği ile Mısır'da zirve düzenlemesini, Mısır'da yapılan idamlar nedeniyle eleştirmişti.

Erdoğan "Dünyada darbecilere karşı olduğunu söyleyenlerin Muhammed Mursi'yi darbe ile indiren Sisi'ye karşı bir tavır koymadığını tam aksine Sisi'yi kırmızı halılarla karşıladıklarını" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Tüm AB liderliğinin gidip de Sisi ile aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür" açıklamasında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 20:55
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Müslüman Kardeşler Teşkilatı
  4. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
  6. abdulfettah el sisi 2189
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  8. Recep Tayyip Erdoğan
  9. Türkiye Cumhuriyeti
  10. Dışişleri Bakanlığı
  11. Cumhurbaşkanı Mursi
  12. Abdulfettah El Sisi
  13. Müslüman Kardeşler
  14. Mevlüt Çavuşoğlu
  15. Dışişleri Bakanı
  16. Avrupa Birligi
  17. Tayyip Erdoğan
  18. Avrupa Birliği
  19. Muhammed Mursi
  20. Abdullah Sisi
  21. Cumhurbaşkanı
  22. Recep Tayyip
  23. Arap Birliği
  24. Euronews
  25. El Sisi
  26. Türkiye
  27. Mursi
  28. Mısır
  29. R.T.E
  30. Demi
  31. Sisi

YORUM YAZ

  • HikmetHikmet33 dk önce
    Eğer Erdoğan eli kanlı teröristleri kucaklamis olsaydı sizi kucaklayıp sizinle işbirliği yapardı Batinin köpekleri.
  • Milletin iradesiMilletin iradesi48 dk önce
    Firavunun çocuğu, evet biz %52 şeçimle iktidara gelmiş ,müslüman kardeşlerimizi kucaklıyoruz. Siz siyonistlerin kapı önü köpeği olaraktan yine siyonist uşağı batı devletlerinin desdeğiyle, darbeyle terörist olarak iktidarı ele geçirmiş olaraktan, kimi kucaklıyorsunuz demiyeceğim yahudiler kendilerini kucaklatmazlar !, siz ancak yahudilerin pencerelerinden size attıkları kemikleri kucaklarsınız.

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