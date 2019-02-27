Mısır'daki eli kanlı rejimden Türkiye'ye skandal suçlama: Teröristleri kucaklıyor Mısır'daki eli kanlı darbeci rejim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal ifadelerle hedef aldı. Haddi aşan ifadeler kullanan Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Hafız, "Terörist Müslüman Kardeşleri kucaklıyor" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Hafız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Terörist Müslüman Kardeşleri kucaklıyor" dedi. Mısır'da düzenlenen Avrupa Birliği-Arap Birliği Zirvesi ardından gerilimi tırmanan Türkiye-Mısır ilişkilerinde Mısır kanadından Türkiye'ye yanıt geldi. Eli kanlı darbeci rejimin sözcüsünden skandal ifade Euronews'te yer alan habere göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hafız yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi hakkında konuşurken kinini açıkca ortaya koyduğunu söyledi. Hafız, "Dahası terörist Müslüman Kardeşler grubunu kucaklamaya devam ediyor" ifadesini kullandı. Erdoğan ne demişti? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Arap Birliği ile Mısır'da zirve düzenlemesini, Mısır'da yapılan idamlar nedeniyle eleştirmişti. Erdoğan "Dünyada darbecilere karşı olduğunu söyleyenlerin Muhammed Mursi'yi darbe ile indiren Sisi'ye karşı bir tavır koymadığını tam aksine Sisi'yi kırmızı halılarla karşıladıklarını" demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Tüm AB liderliğinin gidip de Sisi ile aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür" açıklamasında bulunmuştu.

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