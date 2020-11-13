Mısır'da yaşam şartları ve yolsuzluğu protesto eden bir kişi kendini yaktı

Mısır'da 40'lı yaşlarında olan Muhammed Hüsni, ekonomik durumundan ve ülkesindeki yolsuzluklardan şikayet ederek kendini yaktı.

Hüsni, kendisini ateşe vermeden önce çektiği videoda, "Devletteki üst düzey yetkililerin yolsuzluklarını ortaya çıkardığı için kovulduğunu ve İçişleri Bakanlığı Milli Güvenlik Kurumu tarafından sorguya çekildiğini" belirtti.

Hüsni, "Memleketim, seni hırsızlar yönetiyor" sloganları atarak kendini ateşe verdi.

Sosyal medya kullanıcıları, Hüsni'yi Aralık 2010'da kendisini ateşe vererek Arap Baharı'nın başlamasına neden olan Muhammed Buazizi'ye benzettiler.