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Mısır’da vaka sayısı 20 bine yaklaştı

Mısır’da korona virüs vaka sayısı hızla artarak 20 bine yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:57:01 -
Mısır’da vaka sayısı 20 bine yaklaştı

Mısır’da korona virüs vaka sayısı hızla artarak 20 bine yaklaştı.


Çin’de ortaya çıkan korona virüs, geniş çaplı önlemler alınmasına rağmen Mısır’da yayılmaya devam ediyor. Ülkede son 2 haftada tespit edilen vaka sayısı artarak 20 bine yaklaştı. Mısır Sağlık Bakanlığı vakalara ilişkin son istatistikleri paylaştı. Ülkede korona virüs nedeniyle son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybederken 910 vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 19 bin 666’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 816’ya ulaştı.


Vakaların artmasının ardından Mısırlı yetkililer korona virüs kapsamında daha önce alınan tedbirlerin artırıldığını duyurdu. Toplu taşıma seferlerinin durdurulmasıyla beraber alışveriş merkezlerinin 2 hafta daha kapalı kalacağı açıklandı.

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