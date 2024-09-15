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Dünya Mısır'da tren kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Dünya

Mısır'da tren kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-09-15 11:56:00 -
Mısır'da tren kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Mısır, Şarkiyye'de yaşanan tren kazasında 3 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Şarkiyye vilayetinde dün meydana gelen tren kazasında 3 kişinin öldüğünü, 5'i ağır 49 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Şarkiyye iline bağlı Zekazik ilçesinde iki trenin karıştığı kazaya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, kazada 2'si kız çocuğu olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 49 kişi yaralandı.

Ölü ve yaralılar, Ahrar Hastanesi ile Zekazik Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiyye vilayetinde dün meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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