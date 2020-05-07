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Mısır’da “sosyal mesafesiz” korona kutlaması

Mısır’da korona virüsü yenerek iyileşen kişiye, komşuları tarafından sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak kutlama düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 22:08:50 -
Mısır’da “sosyal mesafesiz” korona kutlaması

Mısır’da korona virüsü yenerek iyileşen kişiye, komşuları tarafından sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak kutlama düzenlendi.


Korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Mısır’dan ilginç bir kutlama yapıldı. Mısır’ın Kalyubiye kentinde korona virüsü yenerek, taburcu olan bir kişiye komşuları tarafından kutlama düzenlendi. Kutlamada sosyal mesafe kuralına uyulmazken, onlarca kişinin bir araya gelerek dans ettiği görüldü. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan kutlama büyük tepkilere neden oldu.


Öte yandan Mısır’da toplam korona virüs vaka sayısı 7 bin 981’e, hayatını kaybedenler ise 482’ye ulaştı.

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