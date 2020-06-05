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Mısır'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-05 23:24:46 -
Mısır'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Mısır'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 artarak 1166'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 40 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği ve 1348 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece ülkedeki toplam can kaybının 1166'ya vaka sayısının da 31 bin 115'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 158'e ulaştığı aktarıldı.

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