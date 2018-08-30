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Mısır'da skandal! Darbe karşıtı 43 kişiye hapis cezası!

Mısır'da 2013'teki askeri darbenin ardından ülkenin orta kesiminde bulunan El-Minya kentinde düzenlenen protestolara katılan 43 sanığa 7'şer yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 23:23
Mısır'da skandal! Darbe karşıtı 43 kişiye hapis cezası!

Mısır'da mahkeme 2013'teki askeri darbenin ardından ülkenin orta kesiminde bulunan El-Minya kentinde düzenlenen protestolarda "şiddet olaylarına" karışmakla suçlanan 43 sanığın 7'şer yıl hapsine hükmetti.

Savunma heyetinde yer alan avukat Halid el-Kumi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından El-Minya kentinde düzenlenen protestolarda "şiddet olaylarına karışmak, kamu tesisine baskın düzenlemek ve ateşe vermek" suçlamasıyla yargılanan 44 sanıklı davanın duruşması Asyut'taki askeri mahkemede görüldü.

Sanıklardan 43'ünün 7'şer yıl hapsine karar veren mahkeme heyeti, hakkında yeterli delil bulunmadığı için 65 yaşındaki Ramazan Kamil Halil isimli sanığın ise beraatına hükmetti.

Mısır yasalarına göre, 60 gün içinde mahkeme kararına itiraz edilebiliyor. İtirazın kabul edilmesi durumunda dava dosyası temyize gönderiliyor.

Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından başkent Kahire başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen protestolar kapsamında El-Minya kentinde "şiddet eylemlerine karışma, gösterileri teşvik etme, kamu tesisine baskın düzenleme ve ateşe verme" gibi suçlamalarla yargılanan sanıkların dava dosyası askeri mahkemeye sevk edilmişti

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 23:23
  1. Mısır darbesi

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