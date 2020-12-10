  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Mısır'da seçimler şüpheye neden oldu
Dünya

Mısır'da seçimler şüpheye neden oldu

Mısır’ın Kefr eş-Şeyh kentinde yapılan Mısır Parlamentosu’nun alt kanadı Senato seçimleri için yeniden yapılan oylama şüpheye neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 04:22:00 -
Mısır'da seçimler şüpheye neden oldu

Bölge halkının tepkileri üzerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Seçimlerin sivil toplum kuruluşları ve medyanın denetiminde gerçekleştirildiği” ifadelerine yer verildi.

Eski Çalışma Bakanı Kemal Abu Ita, "Kent seçim kurulunun açıkladığı veriler ile Yüksek Seçim Kurulu’nun duyurduğu rakamlar arasında büyük bir fark var. Kimseyi sorgulamıyoruz ancak Tantavi'nin oylarının sayımı konusunda bir hata olduğuna inanıyoruz." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı adaylarından Hamdin Sabahi sosyal medya hesabı Facebook'tan Tantavi'nin fotoğrafını paylaşarak "yaşasın ümit" ifadesini yazdı.

Mısırlı gazeteci yazar Muhammed Saad Abdulhafız da Tantavi'ye destek verdi. Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Abdulhafız, "baskı, hile ve yolsuzluk sonucu kaybettiniz ama insanların kalbini kazandınız." ifadelerini kullandı.

Seçmenlerin çoğunun sandık başına gitmediği Senato seçimleri Mısır genelinde geçen 11 ve 12 Ağustos'ta yapılmış ve Tantavi Kefr eş-Şeyh kentinde en fazla oy alan aday olmuştu.

Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazların kabul edildiği kentlerde seçimler geçen pazartesi ve salı günü tekrarlandı. Nihai sonuçların 14 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Senato Anayasa değişikliği referandumu sonucu kuruldu

Mısır'da 23 Nisan 2019'da yapılan ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının yolunu açan Anayasa değişikliğiyle Senato'nun kurulması kararlaştırılmıştı.

Muhalefet kanadından gelen eleştirilere göre, Senato, 1980-2012 yıllarında faaliyet gösteren ve 2014'te siyasi yolsuzluk suçlamasıyla tamamen kaldırılan Şura Meclisi ile benzerlik gösteriyor.

Senato, 200'ü seçimle belirlenen, 100'ü ise Cumhurbaşkanı tarafından atamayla olmak üzere toplam 300 üyeden oluşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 12. hafta oynanacak mı?
Spor

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 12. hafta oynanacak mı?

Süper Lig maçları iptal olacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. S..
Türk futbolu şokta! Kulüp başkanına silahlı saldırı
Spor

Türk futbolu şokta! Kulüp başkanına silahlı saldırı

2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un Başkanı Vahit Olgun, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Bayraktar TB2 SİHA'dan gururlandıran başarı
Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA'dan gururlandıran başarı

Selçuk Bayraktar öncülüğünde BAYKAR firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA ,270 bin saat göklerde uçar..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay