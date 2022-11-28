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Dünya Mısır'da savaş uçağı düştü!
Dünya

Mısır'da savaş uçağı düştü!

Mısır ordusu, askeri tatbikat sırasında bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 17:13:00 -
Mısır'da savaş uçağı düştü!

Mısır'da Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ülkede tatbikat yapmakta olan bir savaş uçağının düştüğünü aktaran Abdulhafız, uçağın tam olarak nerede kırıma uğradığı bilgisini ise paylaşmadı.

Savaş uçağının "teknik bir arıza" nedeniyle düştüğünü kaydeden Abdulhafız, olayda herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti.

Mısır ordusu, 19 Haziran'da da Hava Kuvvetleri'nin tatbikatı sırasında bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıklamıştı.

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