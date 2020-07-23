  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Mısır'da meclisin Sisi’ye Libya’ya müdahale yetkisi vermesi eleştiriliyor

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:12:45 -
Mısır'da meclisin Sisi’ye Libya’ya müdahale yetkisi vermesi eleştiriliyor

İSTANBUL (AA) - Mısır'da vatandaşlar, meclisin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye Libya’ya askeri müdahalede bulunma yetkisi vermesine tepki gösteriyor.

Sosyal medya üzerinden “Ben yetki vermedim” etiketiyle kampanya başlatılarak, Mısır ordusunun böyle bir savaşa sokulmasının binlerce subay ve askerin hayatını kaybetmesine neden olacağı ifade edildi.

Libya'ya eski Cumhurbaşkanlarından Cemal Abdunnasır döneminde, 1962 yılında da asker gönderildiğini ve çok sayıda şehit verildiğini hatırlatan muhalifler, aynısının tekrar yaşanmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Yahya Nassar isimli vatandaş, “Ben yetki vermedim” etiketiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ben Mısır’a Libya’da savaşa girmesi için yetki vermedim. Etiyopya ve Nil suları benim için daha önemli.” yorumunu yaptı.

Aynı etiketle paylaşım yapan Semir Benna adlı vatandaş da “Mısır ordusuna Nil sularındaki hakkımı koruması, benim ve çocuklarımın güvenliğini sağlaması için yetki veriyorum. Libya için değil.” ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Mısır komedi filmlerinden alıntılanan video ve resimleri paylaşarak Mısır’ın Libya’ya müdahale etmesini reddettiklerini duyurdu.

Mısır Meclisi, 21 Temmuz’da ﻿ düzenlenen gizli oturumda, Cumhurbaşkanı Sisi'ye "Mısır ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma ve ülkenin batı sınırı (Libya) dışına birlik gönderme" yetkisi vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı