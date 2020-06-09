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Dünya

Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı yükseliyor

Mısır'da koronavirüse yakalanan 34 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam ölü sayısı 1271'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 03:55:00 -
Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı yükseliyor

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 34 kişinin daha hayatını kaybettiği, can kaybının 1271'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede 1365 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 35 bin 444'e ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 9 bin 375 olduğu bildirildi.

Açıklamada, en fazla vakanın Kahire, Giza ve El-Kalyubiye'de, en az vakanın ise Kızıldeniz, Matruh ve Güney Sina kentlerinde görüldüğü ifade edildi.

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