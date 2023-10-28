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Dünya Mısır'da katliam gibi kaza: 32 ölü, 63 yaralı
Dünya

Mısır'da katliam gibi kaza: 32 ölü, 63 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 17:03:00 -
Mısır'da katliam gibi kaza: 32 ölü, 63 yaralı

Mısır'ın kuzeyinde meydana gelen trafik kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı açıklandı. Mısır basını, kazaya yoğun sis ve olumsuz hava şartlarının neden olduğunu yazdı.

Mısır'ın kuzeyinde meydana gelen trafik kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı açıklandı. Mısır basını, kazaya yoğun sis ve olumsuz hava şartlarının neden olduğunu yazdı.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Vadi en-Natrun bölgesi yakınlarında, Kahire-İskenderiye çöl yolu üzerinde yolcu otobüsü ile çok sayıda aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası araçlardan bazıları alev aldı. 32 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı kazanın nedeni açıklanmadı.

Mısır merkezli Mısri el-Yevm gazetesi, kazaya yoğun sis ve olumsuz hava şartlarının neden olduğunu belirtti. Devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesinin haberinde de İskenderiye çöl yolunda çok sayıda aracın çarpışması sonucu korkunç bir kazanın meydana geldiği ve büyük bir yangın çıktığı ifade edildi.

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