Mısır'da hastaneye giren 'deve' şaşkınlık yaşattı
Mısır’ın Gize kentindeki Oseem Hastanesi’ne bir deve girdi. Hastaneye giren deve şaşkınlığa neden olurken olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Mısır’ın Gize kentindeki Oseem Hastanesi’ne giren deve görenleri şaşkına çevirdi.
Hastaneye deve girdi
Mısır’ın Gize kentinde bir deve, Oseem Hastanesi’ne girdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, devenin hastanedeki hasta kabul birimine kadar ulaştığı, güvenlik görevlilerinin deveyi kontrol etmeye çalıştığı görüldü.
Görenleri şaşkına çeviren deve hastaneden çıkarmaya çalışılırken, Hastane Müdürlüğü sosyal medyada gelen tepkilerin ardından olaya ilişkin soruşturma başlattı.