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Dünya Mısır’da felaket! 15 yaralı var
Dünya

Mısır’da felaket! 15 yaralı var

Mısır’ın kuzeyinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 11:04:00 -

Mısır’ın kuzeyinde bulunan Şarkiye vilayeti yakınlarında bir yolcu treni raydan çıktı. Mısır Sağlık ve Nüfus Bakan Yardımcısı Khaled Mujahid, dün gece saatlerinde yaşanan olayda 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların Minya al-Qamh Merkez Hastanesi’ne nakledilmesi için olay yerine ambulans sevk edildiğini belirten Mujahid, yaralılardan 6’sının tedavinin ardından hastaneden taburcu edildiğini söyledi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, demiryolunun açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Trenin raydan çıkmasının nedenini araştırmak için Demiryolu Otoritesi’nden bir teknik ekip kurulduğu öğrenildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, trenin Zagazig kentinden başkent Kahire’ye gittiği ve Şarkiye vilayeti yakınlarında da raydan çıktığı belirtildi.

Öte yandan, geçtiğimiz ay Mısır’ın güneyindeki Sevhac kentinde 2 tren çarpışmıştı. Olayda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 165 kişi de yaralanmıştı.

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