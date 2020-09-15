  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mısır’da eski Enformasyon Bakanı Saffet eş-Şerif hakkındaki 3 yıllık hapis cezası onandı
Aktüel

Mısır’da eski Enformasyon Bakanı Saffet eş-Şerif hakkındaki 3 yıllık hapis cezası onandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:30:11 -
Mısır’da eski Enformasyon Bakanı Saffet eş-Şerif hakkındaki 3 yıllık hapis cezası onandı

KAHİRE (AA) - Mısır’da Yüksek Mahkeme, devrik Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin Enformasyon Bakanı Saffet eş-Şerif hakkında verilen 3 yıllık hapis cezasını onadı.

Mısır resmi haber ajansı MENA’nın haberine göre, Yüksek Mahkeme Şerif’in avukatları tarafından yapılan itirazı reddederek, eski bakan hakkındaki cezanın kesinleşmesini sağladı.

Mahkemenin sanık hakkındaki kararının nihai olduğu ve bir üst mahkemeye taşınamayacağı duyuruldu.

Yüksek Mahkeme geçen 7 Temmuz’daki oturumunda, bir sonraki duruşma tarihine kadar Şerif’in gözaltında tutulmasını kararlaştırmıştı.

Kahire Ceza Mahkemesi Eylül 2018’de Şerif hakkında 3 yıl hapis cezası ve 99 milyon Mısır Cuneyhi (yaklaşık 6 milyon dolar) para cezası vermişti.

-Saffet eş-Şerif kimdir?

Saffet eş-Şerif (87), Arap Baharı eylemleri sonucu 2011 yılında devrilen Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin en önemli siyasi figürlerinden birisiydi.

Devrimin ardından Şerif hakkında “haksız kazanç sağlamak, yolsuzluk ve 25 Ocak Devrimi esnasında eylemcilerin ölümüne sebebiyet vermek” gibi suçlamalar nedeniyle davalar açıldı.

Hakkında açılan davaların bazılarından ceza, bazılarından ise beraat alan Şerif, Mübarek dönemi iktidarının 25 yılında kendinden söz ettiren isimdi.

Mısır Meclisi alt kanadı Şura Meclisi Başkanlığı da yapmış olan Şerif hakkında mahkemelerin verdiği kararlar muhalefet tarafından eleştirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız gazeteciden Macron'a olay sözler: Kör müsün yoksa sağır mı?
Gündem

Fransız gazeteciden Macron'a olay sözler: Kör müsün yoksa sağır mı?

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında haddini aşan sözler sarfeden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde düzenlediği bir basın ..
CHP'li 'tecavüzcü başkan'ın bir pisliği daha ortaya çıktı
Gündem

CHP'li 'tecavüzcü başkan'ın bir pisliği daha ortaya çıktı

Aydın'nın Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden kadın, suç duyurusunda bulundu. Kadın, İ..
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na protesto
Gündem

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na protesto

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) farklı şirketlerinde çalışırken işten çıkarıldıklarını bildiren ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı