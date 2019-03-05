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Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

Mısır'da darbeci Abdülfettah es-Sisi'ye yönelik idam protestoları çığ gibi büyüyor. Son olarak Mısırlılar, Mısır parası cüneyhlerin üzerinden "Mutmain ol, yalnız değilsin" mesajıyla yeni bir kampanya başlattı. Darbeci yönetim ise bu eylemi engellemeye çalışarak paraların geçmeyeceğini açıkladı.

05 Mart 2019 Salı 00:51
Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

 yeniakit.com.tr 

Mısır'da Sisi darbesinin ardından suskunluğa bürünen Mısırlılar, 9 gencin idamı ve 20 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin ise yaralandığı tren kazasının ardından yeniden protesto havasına girdi.

Çeşitli ortamlarda tencere, tava ve ıslık çalarak protestolarına devam eden Mısırlılar, yeni bir eylem başlattı.

Paraların üzerinden mesaj

Firavun Sisi'nin zulümlerine direnmeye devam eden Mısırlılar, Mısır cüneyhinin üzerine "Mutmain ol, yalnız değilsin" mesajıyla büyük bir kampanya başlattı. 

Büyük kitlelere ulaşan kampanya ülkede ses getirdi.

Mısır Merkez Bankası'ndan engelleme

Darbeci Abdülfettah es-Sisi yönetimindeki Mısır'da bu kampanya büyük rahatsızlığa neden oldu. Kampanyayı engellemeye çalışan darbeci yönetimin talimatıyla Mısır Merkez Bankası, bu ifadelerin yazılı olduğu paraların geçersiz olacağı açıklamasında bulundu.

Kampanya başarılı bir şekilde sürüyor

Kampanyanın öncülerinden olan Mısırlı siyasi Mahmud Fethi, eylemin başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Şark televizyonu sunucusu Motaz Matar ise TV yayınlarında kampanyanın geniş kesimlere ulaşmasını sağladı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 00:51
  1. Mısır cüneyhi
  2. Mısırlılar
  3. Mısır Merkez Bankası
  4. Mısır
  5. Firavun Sisi

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