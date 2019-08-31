Mısır'da bıçaklı saldırıya uğrayan polis hayatını kaybetti

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire’nin batısındaki bir spor kompleksinde görevli polis memuru, bugün uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm’in haberine göre, Zemalik bölgesindeki Cezira Spor Kompleksi'nde görev yapan polis memuruna bir kişi bıçakla saldırdı. Yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yakalanan saldırganın "akli dengesinin yerinde olmadığı" ifade edildi. - Bir haftada ikinci saldırı Başkent Kahire’de son bir haftada iki polisin bıçaklı saldırıya uğraması güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Geçen pazartesi günü Müslüman, Hristiyan ve Yahudilere ait ibadet yerlerinin bulunduğu “Dinler Kompleksi” bölgesinde görev yapan polis memuru, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırgan için “akli dengesinin yerinde olmadığı” açıklaması yapılmıştı.

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