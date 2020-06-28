  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mısır'da 88 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-28 00:14:24 -
Mısır'da 88 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 88 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 88 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 708'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 1168 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 63 bin 923'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 17 bin 140 olarak açıkladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı