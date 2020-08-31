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Aktüel Mısır'da 23 kişi daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi
Aktüel

Mısır'da 23 kişi daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi

Tunus'ta vaka sayısı 3 bin 685'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 10:10:47 -
Mısır'da 23 kişi daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Mısır'da 5 bin 399'a yükseldi, Tunus'ta vaka sayıları arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 23 kişi daha hayatını kaybetti ve 230 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs nedeniyle yaşanan can kaybı 5 bin 399'a, tespit edilen vaka sayısı da 98 bin 727'ye çıktı.

Ülkede toplam iyileşen sayısı ise 72 bin 120 oldu.

-Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 113 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve 14 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Buna göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 685'e, iyileşen sayısı ise 1562'ye ulaştı.

Tunus'ta bugüne kadar 76 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.


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