Mısır'da 2017'den beri ilk faiz artışı

Açıklamada tedarik zincirindeki sıkıntıların emtia fiyatlarında artışa neden olduğu, bu durumun da enflasyonist baskıları artırdığı ifade edildi.

Olağan toplantının 24 Mart'ta yapılması bekleniyordu.

Ülkede emtia ve enerji fiyatlarındaki artışın yanı sıra küresel parasal sıkılaşma ekonomi üzerinde baskıya neden oluyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch geçen hafta Rusya-Ukrayna savaşının ülke turizmini olumsuz etkileyeceğini ve gıda fiyatlarında yükselişi tetikleyeceğini belirtmişti.

Ülkede enflasyon bazı bölgelerde Şubat'ta yüzde 8.8 ile 2019'dan beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.