"Mısır'da 130 kişi açlık grevinde!"

Uluslararası Af Örgütü salı günü yaptığı açıklamada, başkent Kahire’de bulunan Akrab cezaevindeki 130 kişinin, hapishane şartlarına karşı 6 haftadır açlık grevinde olduğunu duyurdu. Örgüt, Mısır makamlarına çağrı yaparak insanı olmayan zorlu cezaevi şartlarına derhal son verilmesini talep etti.

Af Örgütünün açıklamasına göre açlık grevine girenlerin çoğu 11 ile 155 gün arasında zorla alınmış ve daha sonra tutuklu oldukları itiraf edilmiş muhalifler...

Af Örgütünün Ortadoğu ve Kuzey Afrika direktör yardımcısı Mağribi yaptığı açıklamada, cezaevi koşullarının çok sert olduğunu, açlık grevine başlayan tutukluların darp edildiğini ve ailelerin ziyaretlerine izin verilmediğini söyledi.

İnsan Hakları Örgütleri de Sisi yönetiminin İslamcı ve laik muhalefeti susturmaya çalıştığını belirtiyor.

Kaynak: Rai Al-Yaum