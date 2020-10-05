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Dünya Mısır'da 13 mahkum daha idam edildi
Dünya

Mısır'da 13 mahkum daha idam edildi

Mısırlı muhalifler, yönetimin 13 muhalifi daha idam ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 07:05:00 -
Mısır'da 13 mahkum daha idam edildi

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na  yakınlığı ile tanınan ve yurtdışında yayın yapan Vatan televizyonunun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Mısır'da 13 siyasi tutsağın daha infaz edildiği ve bunların isimleri belirtildi. 

Mısır dışında yayın yapan "Mükemmilin" ve "Orient" gibi farklı muhalif grupların televizyon kanallarında da 13 siyasi tutuklu infaz edildiği bilgisi yer aldı.

Şark kanalı idam edilen 13 kişinin bilgilerini paylaştı ve  yakınlarının cenazelerini almak için Kahire'deki Zinhum Hastanesi morguna gitmeleri istendi.

İdam edilenlerin isimleri aşağıdaki gibidir:

Ahmed Muhammad al-Shahid, Yasir Ahmed Hudayr, Abdullah es-Seyyid, Jamal Zeki Abdurrahim, Islam Shaban Shahate, Muhammad Ahmed Tevfik, Sad Abdurrauf Sad, Muhammad Sabir Nasr, Mahmud Sabir Nasr, Semir Ibrahim Mustafa, Muhammad Adil al-Hamid, Said Yusuf Salih Ammar ve Şehat Mustafa Ammar.

Devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesi ise sağlık ve güvenlik kaynaklarına dayandığını, idam cezasına çarptırılan 4 kişinin cezalarının infaz edildiğini ve cenazelerinin Zinhum Hastanesi morguna getirildiğini bildirdi. .

Dün, 2013'te İskenderiye kentinde darbe karşıtı gösterilerde tutuklanan ve 2015'te idam cezasına çarptırılan iki İhvanlı idam edildi.

Mısırlı yetkililerden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mısır'daki 2013 askeri darbesinden bu yana farklı suçlardan idam cezasına çarptırılan onlarca kişi idam edildi.

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