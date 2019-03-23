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Mısır’a gidecek olan Irak Başbakanı Abdülmehdi: “Mahcubum”

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin daveti üzerine bugün Mısır’a gidecek olan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Musul’daki feribot faciası sırasında ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı için mahcup olduğunu açıkladı.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:51
Mısır’a gidecek olan Irak Başbakanı Abdülmehdi: “Mahcubum”

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin daveti üzerine bugün Mısır’a gidecek olan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Musul’daki feribot faciası sırasında ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı için mahcup olduğunu açıkladı.


Mısır’a gidecek olan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ziyaret öncesi yaptığı yazılı açıklamada, “Değerli milletim hükümet programımı tamamladıkça ülke dışına çıkmayacağıma dair vaatte bulunmuştum. Kardeş Mısır’a Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi tarafından bundan 2 ay önce davet edilmiştim ve 23-24 tarihleri için bütün hazırlıklar tamamlanmış durumda. Ziyarette sadece ikili görüşme değil, Ürdün Kralı’nın da katılacağı üçlü toplantı yapılacak” dedi.


Musul kentindeki Dicle Nehri’nde yaklaşık 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazasının üzerinden birkaç gün geçmeden Mısır’a gittiği için mahcup olduğunu belirten Abülmehdi, “Özellikle Musul kentindeki feribot kazası ve ülke genelinde 3 günlük yas ilan edilmesinin ardından ülkeyi terk ettiğim için çok mahcubum ancak bu ziyaretin temel amacı Irak ve Iraklılara hizmet etmektir. Tekrar ertelenmesi zor olan bu ziyareti tamamlayıp yarın yeniden yurtta olurum” ifadelerini kullandı.


Irak Başbakanı, açıklamasının sonunda gerek Musul, gerekse ülkenin her yerinde olayları yakından takip etmeye devam edeceğini dile getirdi.


Musul kentindeki eğlence parkında ihmal sonucu batan feribotta çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 100 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi kaybolmuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:51
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