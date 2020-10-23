Mısır-Yunan-Rum şer ittifakına tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ve bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz. Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iş birliğini desteklemek amacını taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan bildirilerin her seferinde Türkiye’yi hedef alması, bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya koyuyor. Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.”