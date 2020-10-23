  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Mısır-Yunan-Rum şer ittifakına tepki
Siyaset

Mısır-Yunan-Rum şer ittifakına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan bildiriye tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 21:39:00 -
Mısır-Yunan-Rum şer ittifakına tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ve bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz. Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iş birliğini desteklemek amacını taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan bildirilerin her seferinde Türkiye’yi hedef alması, bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya koyuyor. Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kasım celbi askerlik yerleri duyuruldu
Gündem

Kasım celbi askerlik yerleri duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, binlerce asker adayının yerlerini açıkladı. Açıklamada, Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yük..
Euro rekorunu güncelledi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Ekonomi

Euro rekorunu güncelledi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası tarihi seviyelerini 7.97'nin üzerine taşıyan dolar, bugün rekor seviyelerin hemen altında seyrediyor...
Cepheden kaçan Ermeni askerlerine böyle müdahale edildi!
Dünya

Cepheden kaçan Ermeni askerlerine böyle müdahale edildi!

Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan Ermeni askerler cepheden kaçmaya devam ediyor. Ermeni askerlerinin kaçmasını engellemek istey..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay