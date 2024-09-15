Mısır ve Türkiye'den dev adım: Türkiye'nin kapısını çaldılar! Flaş gelişmeyi duyurdular

İtalyan basınında şoke bir iddia ortaya atıldı. Notizie Geopolitiche gazetesi, "Mısır Askeri Üretim Bakanlığı (MoMP), savunma sanayisini güçlendirmek ve yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmak amacıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) ile teknoloji transferi (TOT) ve yerel üretim anlaşması konusunda müzakereleri hızlandırdı. İki ülke arasındaki bu stratejik iş birliği, Mısır’ın askeri kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE MISIR'DAN DEV ADIM

Habere devam eden İtalyan basını, "Görüşmeler, özellikle Mısır'ın geniş bir yelpazede uçak, drone ve hava savunma sistemleri üretebilme hedefiyle uyumlu olarak, ileri hava savunma teknolojileri ve insansız hava araçlarının (İHA) geliştirilmesine odaklanıyor. Mısır, bu kapsamda TAI'den teknoloji transferiyle yakından ilgileniyor." dedi.

Müzakerelerin ileri bir aşamada olduğu belirtilirken, anlaşmanın en kısa sürede sonuçlandırılması için iki taraf da yoğun çaba sarf ediyor diyen Notizie Geopolitiche, "Kesin detaylar henüz açıklanmasa da, anlaşmanın teknoloji transferinin yanı sıra Mısırlı mühendis ve teknisyenlerin eğitimini de içermesi bekleniyor. Bu, Mısır’ın stratejik olarak kendi kendine yeterliliğini artırarak, gelişmiş silah sistemlerinin büyük ölçekli yerel üretimine olanak tanıyacak." ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA ASKERİ İŞ BİRLİĞİ

TAI’nin Mısır’a askeri uçak ve ilgili sistemleri ihraç edebilmesine olanak tanıyacak bir tedarik anlaşmasının da gündemde olduğu ifade ediliyor diyen İtalyan basını, "Eğer bu gerçekleşirse, bu adım iki ülke arasındaki ekonomik ve askeri ilişkileri güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin küresel savunma sektöründeki yükselen konumunu da teyit edecek." ifadelerini kullandı.

Haberin devamında, "Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, Mısır havacılık ve uzay sektöründeki teknoloji açığını kapatarak, kendi savunma sanayisini daha da güçlendirme yolunda önemli bir adım atmış olacak." denildi.